فيديو: حريق كبير في كراتشي يودي بحياة 4 رجال إطفاء

بقلم: يورونيوز

لقى أربعة من رجال الإطفاء مصرعهم وأصيب قرابة 12 آخرين بعد اندلاع حريق هائل فى مصنع للملابس فى مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان، وفقا لما ذكره مسؤولو الإنقاذ والشرطة اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إنه لم يعرف على الفور سبب الحريق الذي وقع في المصنع ليل الأربعاء وتسبب في انهياره.

في وقت سابق، ارتفع الدخان الكثيف فجأة من المصنع. ووصل رجال الإطفاء إلى المكان، وأثناء محاولتهم إخماد الحريق انهار البناء عليهم.

انتشل رجال الإنقاذ جثث رجال الإطفاء من تحت أنقاض المصنع.

وقال مسؤولون إنه تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث في منطقة صناعية بالمدينة، حيث توجد العديد من المصانع.

كما يقوم الضباط بتقييم تأثير الحريق على مبنى مجاور.

وتعد كراتشي عاصمة إقليم السند حيث تنتشر مثل هذه الحوادث بصورة مستمرة.

في أغسطس/ آب 2021، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق هائل في مصنع كيماويات في كراتشي.