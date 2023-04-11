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كوريا الجنوبية

شاهد: حريق غابات في كوريا الجنوبية يجبر المئات على الفرار

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السكان المحليون يقفون بالقرب من مكان الحريق المتضرر في غانغ نيونغ، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 11 أبريل 2023.
السكان المحليون يقفون بالقرب من مكان الحريق المتضرر في غانغ نيونغ، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 11 أبريل 2023.   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيوز

اضطر المئات من سكان كوريا الجنوبية للفرار من حريق غابات أجّجته الرياح العاتية التي أحرقت أجزاء من مدينة ساحلية في البلاد ودمرت عشرات المنازل، يوم الثلاثاء.

وتم إرسال أكثر من 700 من رجال الإطفاء و300 سيارة لمكافحة الحريق الذي اندلع على جبل في الجزء الأوسط من غانغ نونغ، وفقًا لما ذكره حاكم مقاطعة غانغ وون.

ودمرت الحرائق ما لا يقل عن 44 منزلاً، وهو ما أدى إلى إجلاء أكثر من 300 شخص إلى مرافق تشمل ساحة للتزلج على الجليد وصالة ألعاب رياضية للمدارس الإعدادية.

وقالت الوزارة إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

ولم يتضح على الفور كم من الوقت سيستغرق رجال الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب حيث صعبت الرياح العاتية انتشار الطائرات لإخماد الحريق.

من جانبه، أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعليمات للمسؤولين بنشر "جميع المعدات والأفراد المتاحين" لإخماد حرائق الغابات بسرعة وإجلاء السكان لمنع وقوع خسائر في الأرواح.

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