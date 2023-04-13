بطولة إسبانيا: رحلتان سهلتان لبرشلونة المتصدر ووصيفه ريال مدريد

بقلم: يورونيوز

يخوض برشلونة المتصدر بفارق كبير ووصيفه ريال مدريد حامل اللقب رحلتين سهلتين في المرحلة 29 من بطولة إسبانيا في كرة القدم، عندما يحلّ الأول على خيتافي الخامس عشر الأحد، والثاني على قادش الرابع عشر السبت.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق 13 نقطة عن غريمه الملكي، قبل عشر مراحل على انتهاء موسم الليغا، ويبدو في طريق واثق لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2019 والسابع والعشرين في تاريخه.

وفيما ارتاح برشلونة منتصف الأسبوع، خرج ريال مدريد بنتيجة إيجابية الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب على تشلسي الإنكليزي 2-0 بهدفي الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة وماركو أسنسيو.

لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة أثناء تسديده الهدف الأول في شباك تشلسي ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا AP Photo

ويبدو ريال مركّزاً جهوده على المسابقة القارية التي أحرز لقبها 14 مرة (رقم قياسي)، وبات قريباً من دورها النصف نهائي، حيث سيلتقي بحال تأهله الفائز بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني (3-0).

وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي "أعتقد أن النتيجة جيدة لكن الأداء أيضاً. أعرف كرة القدم جيداً ولاعبو فريقي يفهمون انه لدينا 90 دقيقة للعب وسنكون جاهزين رغم صعوبة الأمر".

برشلونة يسعى لتعويض التعادل مع جيرونا

وبعد تخطيه خيتافي ذهاباً بهدف خارج ملعبه، يزور برشلونة ضواحي العاصمة الأحد، بحثاً عن استعادة نغمة الفوز التي توقفت بعد أربعة انتصارات متتالية في مباراة جيرونا الأخيرة.

مدرب برشلونة تشافي فرناندز AP Photo

وعن الفارق الكبير بين الفريق الكاتالوني وغريمه ريال مدريد، قال المدرب تشافي "لا أعرف إذا رموا المنديل أم لا. لكن إذا قرروا ذلك فالسبب مرتبط بنا نحن. لا يهمني ما يقوم به ريال مدريد بقدر ما نفعل نحن".

ورغم الفارق الشاسع واقتراب برشلونة من لقب الليغا، إلا أنه كان قد تلقى صفعة معنوية من ريال عندما ألحق به خسارة مذلة 4-0 في إياب نصف نهائي الكأس، ليتأهل لاعبو المدرب أنشيلوتي إلى النهائي حيث ينتظرهم أوساسونا.

وصحيح أن التعادل الأخير مع جيرونا لم يمنح برشلونة النقاط الثلاث، إلا أنه حافظ على شباكه نظيفة في 21 مباراة من أصل 28.