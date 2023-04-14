رئيس البرزايل يزور الصين .. لولا يلتقي شي جينبينغ وينتقد هيمنة الدولار الأمريكي

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة أن تنمية الصين تخلق "فرصا جديدة" للبرازيل والدول الأخرى، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إن "الصين ستواصل التنمية عالية الجودة، وتسريع إنشاء نموذج تنموي جديد وتعزيز انفتاح عالي المستوى ... هذا سيوفر فرصا جديدة للبرازيل ودول العالم".

والتقى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الجمعة على أمل تعزيز العلاقات بينهما، بعد أن انتقد بشدة صندوق النقد الدولي وهيمنة الدولار الأميركي.

وكان الرئيس اليساري لولا ( 77 عامًا) صرح في شنغهاي الخميس أن البرازيل "عادت إلى الساحة الدولية"، مؤكدا بذلك سعيه إلى طي صفحة العزلة في عهد سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

بدأ لولا زيارته في شنغهاي من أجل حضور حفل تنصيب الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف (2011-2016) على رأس بنك بريكس حيث يوجد مقره. وقد انتهز هذه الفرصة ليوجه انتقادات حدة إلى صندوق النقد الدولي معتبرا أنه "يخنق اقتصادات دول مثل الأرجنتين".

الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا AP Photo

في لقائه مع شي، أراد لولا التطرق إلى النزاع في أوكرانيا خصوصا. ويشترك البلدان في امتناعهما عن فرض عقوبات مالية على روسيا. ويأمل الرئيس البرازيلي أن يلعب مجددا دور الوسيط الذي ساهم في الاتفاقات النووية بين إيران والولايات المتحدة خلال ولايته الثانية.

وتواجه الصين ضغوطا دولية متزايدة للضغط على موسكو وإحضارها إلى طاولة المفاوضات.

هذه هي رابع زيارة رسمية للصين يقوم بها لولا الذي قال الإثنين قبل مغادرته البرازيل إنه يريد "تعزيز" العلاقات بين بلاده والدولة الآسيوية العملاقة.