ألمانيا تحذر من تصعيد عسكري في تايوان وتنتقد "تقييد حقوق الإنسان" في الصين

بقلم: يورونيوز

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة من أن أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل "سيناريو كارثياً للعالم بأسره".

وقالت بيربوك خلال زيارة لبكين إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".

وندّدت بيربوك خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ ب"تقييد حقوق الإنسان" في الصين، بعد اجتماع مع نظيرها الصيني تشين غانغ.

وقالت للصحافيين "أوضحت لنظيري في محادثاتنا الثنائية أننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان"، متحدثةً خصوصاً عن وضع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.

كذلك دعت الوزيرة الألمانية بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، معتبرةً أنه "لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".

وقالت "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب".