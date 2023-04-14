بقلم: يورونيوز

في مخبز بمدينة كوستانتينفكا الواقعة على بعد أقل من ثلاثين كيلومترا من بلدة باخموت في شرق أوكرانيا، ينتج العاملون هناك ما يصل إلى 2.5 أطنان من كعك عيد الفصح المعروف هناك.

وتقع كوستانتينفكا في مقاطعة دونتسك بالقرب من جبهة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، وتتعرض هي الأخرى أحيانا للقصف.

وتدور منذ أشهر معركة دامية بين الجانبين للسيطرة على باخموت، وهي أطول وأشرس معركة في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

ومع ذلك، تستمر أعمال خبز كعك عيد الفصح الذي يحتفل به معظم الأوكرانيين حسب التقويم الشرقي الأرثوذكسي، أي أنه يأتي هذا العام في الـ 16 من نيسان/ أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي ينتج فيها هذا المخبز كعك عيد الفصح، حيث كانت تنتج في السابق في مكان آخر.

ومن هذا الكعك صنفان: واحد محشو بالفواكه، وآخر بالزبيب، ويتم خبزها في فرن يعمل على الفحم بحرارة 180 مئوية لمدة خمسين دقيقة، بعد ذلك تزيَّن وتوضع على الرفوف، وتزن كل كعكة من 350 إلى 500 غراما.

تبدأ عملية الإنتاج قبل أسبوع من الفصح، لتنتهي يوم السبت. ويوزع الكعك على عدة مناطق منها دونتسك، ولوهانسك، ودنيبرو وخاركيف.

وفي باقي أيام السنة، وعندما لا يكون منهمكا في تحضير كعك عيد الفصح، ينتج المخبز ما تنتجه معظم المخابز على مدار العام: الخبز!