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جنوب أفريقيا

شاهد: المسلمون في جنوب إفريقيا يقيمون مأدبة إفطار لجميع الأديان

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مأدبة الإفطار في جنوب إفريقيا
مأدبة الإفطار في جنوب إفريقيا   -  Copyright  RODGER BOSCH/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

استضاف مجمّعBo Kaap في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبمناسبة شهر رمضان، مأدبة إفطار في أحد شوارع المدينة، ودُعي إليها مواطنون من كافة الأديان.

ويقول عضو البرلمان الجنوب أفريقي ماندلا نكوسي مانديلا: "نحن نعيش في وئام جنبًا إلى جنب مع إخواننا المسيحيين والأديان الأخرى".

ويضيف: "من الضروري جدًا إقامة هذا النوع من النشاطات لكي نلتقي مع الجميع في هذا الشهر".

RODGER BOSCH/AFP or licensors
مأدبة الإفطار في جنوب إفريقياRODGER BOSCH/AFP or licensors

من جهته، يشير محافظ كيب تاون جوردين لويس إلى أن "هذه النشاطات تجعل من مدينتنا مميزة ورائعة".

ويلفت إلى أن "هذا التجمع يضم مختلف القوميات والأعراق والأديان، وهم يلتفون حول بعضهم بمناسبة شهر رمضان".

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