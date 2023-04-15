إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم

بقلم: يورونيوز

تعرّضت طائرة ركّاب تابعة للخطوط الجوية السعودية لأضرار جراء إطلاق نار هذا اليوم السبت في مطار العاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد قتالاً عنيفاً، حسبما أعلنت شركة الطيران الوطنية السعودية.

وقالت شركة "السعودية" إنّ طائرة ايرباص A330 "تعرّضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة... وعلى متنها طاقم الطائرة والركاب متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار".

ولم تفِد الشركة عن سقوط ضحايا، موضحة أنّه "تمّ التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة في السودان".

وأضاف البيان أنّه "تمّت إعادة الطائرات التي كانت في الجو (فوق السودان) وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظاً على سلامة الضيوف وطاقم الطائرة".

واندلعت مواجهات السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خصوصاً في مطار الخرطوم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل.