سماع دوي انفجارات واطلاق نار في الخرطوم

بقلم: يورونيوز

سمع دوي انفجارات واطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات " ودوي انفجارات واطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وسمع مراسلو فرانس برس اطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية.

اتهمت قوات الدعم السريع السبت الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم فيما سمع دوي انفجارات واطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.

وقال بيان قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم (السبت) بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل الى مقر تواجد القوات (التابعة للدعم السريع) في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة".