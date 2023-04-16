شاهد: بعد سنوات من التأخير.. فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي للطاقة

بقلم: يورونيوز

بعد سنوات من التأخير، بدأ الأحد تشغيل المفاعل الأوروبي النووي المضغوط "إي بي أر"EPR ذي التصميم الفرنسي-الألماني في فنلندا لتغطية 15% من احتياجات البلد من الطاقة، حسبما أعلنت مجموعة "تي في او" (TVO) المشغلة.

وبعد عقدين من بنائه، بدأ تشغيل مفاعل Olkiluoto-3، وهو من أقوى المفاعلات في أوروبا، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، ووصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة البالغة 1600 ميغاوات لأول مرة في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

المفاعل النووي في فنلندا OLIVIER MORIN/AFP or licensors

ومنذ ربطه بالشبكة في آذار/ مارس 2022، تم تأجيل تشغيله عدة مرات خلال فترة الاختبار. وليل السبت إلى الأحد، دخل المفاعل الذي بنته مجموعة Areva الفرنسية، في الخدمة.

وقالت المجموعة في بيان: "اكتمل الاختبار وبدأ توليد الطاقة بشكل منتظم اليوم".

وأضافت أنه مع حساب انتاج المفاعلين الحاليين 1 و2 ، "يتم الآن إنتاج حوالي 30% من كهرباء فنلندا في أولكيلوتو" في جنوب غرب البلاد.

وبدأ بناء هذا المفاعل الجديد في عام 2005، وكان الهدف منه إعادة إطلاق الطاقة النووية في أوروبا بعد كاثرة تشرنوبيل في 1986.

غير أن تطويره طرح معضلة فنية وليس فقط في فنلندا؛ ففي شمال غرب فرنسا، تأخر أيضاً بناء مفاعل فلامانفيل بشمال البلاد بعدما بدأ في عام 2007. في المقابل، وضع مفاعلان في الخدمة في الصين.