البرلمان الفنلندي ينتخب الزعيم المحافظ بيتيري أوربو رئيسًا للحكومة

بقلم: يورونيوز

حصل أوربو، الذي فاز بالانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل، على تأييد 107 نائبا في مقابل معارضة 81. وتغيّب عن الجلسة 11 نائبًا.

انتخب نواب البرلمان الفنلندي الثلاثاء الزعيم المحافظ بيتيري أوربو رئيسًا للحكومة، بعد أيام من إعلانه عزمه حكم البلد مع اليمين المتطرف.

وحصل أوربو، الذي فاز بالانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل، على تأييد 107 نائبا في مقابل معارضة 81. وتغيّب عن الجلسة 11 نائبًا.

أعلن أوربو الذي يرأس "الائتلاف الوطني" (يمين وسط)، الأسبوع الماضي تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الفنلنديّين اليميني المتطرّف الذي حلّ ثانيا في الانتخابات التشريعيّة، إضافة إلى حزبين يمينيّين صغيرين آخرين.

وللأحزاب الأربعة 108 من أصل 200 مقعد في البرلمان.

الجمعة، كشفت الحكومة الجديدة عن خارطة طريق، واعدة بسياسة هجرة أكثر صرامة. وستسلم هذه الحقيبة إلى حزب الفنلنديين.

وستكون تصاريح الإقامة الممنوحة بموجب الحماية الدولية، موقتة ومدتها تساوي الحد الأدنى المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي، وسيصبح لم شمل الأسرة أكثر صعوبة.

طرح البرنامج الحكومي أيضًا إصلاحًا شاملاً لنظام الإعانات الاجتماعية، بهدف إنشاء نظامين مختلفين للضمان الاجتماعي للمهاجرين من جهة وللمقيمين الدائمين من جهة أخرى.

ضمن رئيس الوزراء الجديد بذلك دعمًا لخطة تقشف تبلغ قيمتها ستة مليارات يورو.