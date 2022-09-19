جماعات حماية البيئة تهاجم قرار إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن قائمة الأنشطة المستدامة لدول التكتل

قدمت عدة مجموعات بيئية طعونا قانونية ضد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في محاولة لوقف إدراج الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة النووية في قائمة الأنشطة المستدامة لدول الاتحاد. وصوت نواب البرلمان الأوروبي في يوليو-تموز على إضافة الغاز الطبيعي والنووي للقائمة، دعما لاقتراح المفوضية الأوروبية والذي أثار انتقادات شديدة واتهامات بـ "الغسيل الأخضر".

صرح مكتب السياسة الأوروبية للنقل والبيئة والتابع للصندوق العالمي للطبيعة أنه طلب مراجعة داخلية لقرار إدراج الغاز. وأمام المفوضية الأوروبية نحو 22 أسبوعا للرد. المنظمات البيئية أكدت أنها ستضع القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إذا رفضت المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تحركها.

أكدت المنظمات البيئية أن "الغاز وقود أحفوري قوي يهدد أمن الطاقة الأوروبي وقد أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا". تجادل المجموعات البيئية بأن إعطاء الغاز علامة مستدامة يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا يحترم التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب هدف اتفاقية باريس للعام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبشكل منفصل، اتخذت ثماني منظمات تابعة لـ "غرينبيس" في أوروبا إجراءات بشأن إدراج كل من الغاز الأحفوري والطاقة النووية فيما يسمى قانون تفويض التصنيف. وقد أرسلت أيضا طلبا للمراجعة الداخلية إلى المفوضية بحجة أن إدراجها يعدّ انتهاكا للوائح التصنيف.

يحدد نظام الملصقات الخضراء من المفوضية الأوروبية ما يعتبر استثمارًا في الطاقة المستدامة. ولم تدرج المفوضية الغاز والطاقة النووية في البداية وقد خلقت انقسامات بين الدول الأعضاء عندما اقترحت إضافتها في وقت سابق من هذا العام.

لقد قسمت مسألة الطاقة النووية علماء البيئة وخبراء الطاقة والحكومات لسنوات ، حيث جادل البعض بأنها مصدر مهم للطاقة لأنها تنتج بدون انبعاثات وبالتالي "نظيفة" ، بينما يقول آخرون إن مخاطر التفاعلات النووية كبيرة جدًا والبنية التحتية بطيئة ومكلفة في البناء. الغاز الطبيعي السائل ، من الواضح أنه وقود أحفوري ، يتعرض لانتقادات شديدة في الأوساط البيئية.

لقد انقسم علماء البيئة وخبراء الطاقة والحكومات لسنوات حول مسألة الطاقة النووية حيث يرى البعض أنها مصدر مهم للطاقة لأنها تنتج دون انبعاثات وبالتالي "نظيفة" بينما يرى آخرون أن مخاطر المفاعلات النووية كبيرة جدا والبنية التحتية بطيئة ومكلفة في البناء ومن الواضح أن الغاز الطبيعي السائل وقود أحفوري وكثيرا ما يتعرض لانتقادات شديدة في الأوساط البيئية. وفي ظل ظروف معينة، سيكون الغاز والطاقة النووية الآن جزءًا من المزيج، مما يسهل على مستثمري القطاع الخاص ضخ الأموال في كليهما.

مع هدف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 ، تقول المفوضية إن نظام التصنيف ضروري لتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة المستدامة. وتقدر أنه ستكون هناك حاجة لنحو 350 مليار يورو من الاستثمارات سنويا لتحقيق أهداف 2030.

"هذه العلامة الخضراء الزائفة لا تتوافق مع قوانين البيئة والمناخ الأوروبية. الغاز هو أحد الأسباب الرئيسية للفوضى المناخية والاقتصادية، بينما لا يوجد حتى الآن حل لمشكلة النفايات النووية المشعة، وخطر وقوع الحوادث النووية أكبر بكثير من تجاهله"، تقول أدريانا روددريغو، ناشطة "غرينبيس" للتمويل المستدام للاتحاد الأوروبي.