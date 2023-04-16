خلال حديثه عن الحرب في أوكرانيا.. البابا فرنسيس يوجه نداء من أجل السلام في السودان

بقلم: يورونيوز

وجه البابا فرانسيس، اليوم الأحد، نداء من أجل السلام في السودان، حيث وقعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما خلف 56 قتيلًا على الأقل.

وقال البابا: "أتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان، إنني قريب من الشعب السوداني، وأدعو الناس للصلاة من أجل أن يلقوا أسلحتهم وأن يسود الحوار حتى نتمكن معًا من استئناف طريق السلام والوفاق".

كما تطرق البابا في خطبته إلى الحرب في أوكرانيا، حيث شدد على "أنني أفكر أيضًا في إخوتنا وأخواتنا في روسيا وأوكرانيا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، أتمنى أن يكون الرب قريبًا منهم ويساعدهم على بذل كل جهد من أجل السلام".

من جهة أخرى، تحدث البابا فرنسيس عن الاتهامات التي وُجهت إلى البابا يوحنا بولس الثاني حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وقال: "هذه الافتراضات لا أساس لها من الصحة".