البابا فرنسيس يترأس قداس عيد الفصح

بقلم: يورونيوز

ترأس البابا فرنسيس قداس عيد الفصح اليوم الأحد بحضور عشرات الآلاف من المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأعلن مباركته التقليدية "للمدينة والعالم".

وترأس البابا الأرجنتيني (86 عامًا) الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي، قداس عيد الفصح السبت لمدة ساعتين ونصف الساعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بحضور نحو ثمانية آلاف شخص.

ودعا الحبر الأعظم إلى "العودة إلى الذاكرة التي تجدد الأمل" في مواجهة "قوة الشر ومنطقي الحساب واللامبالاة اللذين يحكمان المجتمع كما يبدو، وسرطان الفساد وانتشار الظلم ورياح الحرب الجليدية".

وعمّد الزعيم الروحي لـ1,3 مليار كاثوليكي في العالم 8 بالغين من رجال ونساء من ألبانيا والولايات المتحدة ونيجيريا وإيطاليا وفنزويلا، الواحد تلو الآخر.

وكما في 2022 ستتناول رسالته في العظة عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي، الحرب في أوكرانيا وكذلك التوتر المتجدد في الشرق الأوسط وسفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وسيلتقي البابا الذي يتنقل على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، الحشد بجولة في السيارة البابوية في ممرات ساحة القديس بطرس.

وكان الحبر الأعظم ألغى الجمعة مشاركته التقليدية في درب الصليب في الكولوسيوم في روما، بسبب البرد.