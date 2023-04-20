مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. وميض غريب يضيء سماء كييف ليلًا

أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان الأربعاء أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.
وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها: "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن.
واتخذت السلطات تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.
أوكرانيا: الوميض المرصود في سماء كييف سببه قمر اصطناعي لـ"ناسا"
قالت سلطات كييف الأربعاء إن وميضًا قويًا رُصد فوق العاصمة وأطلق صفارات التحذير من غارة جوية، سببه عودة قمر اصطناعي لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الغلاف الجوي.
وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو على تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي فضائي لناسا".
وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت هذا الأسبوع أن قمرا اصطناعيا تبلغ زنته 300 كلغ أحيل على التقاعد سيعود إلى الغلاف الجوي الأربعاء.
والمركبة الفضائية "رئوفين راماتي هاي إنرجي سولار سبيكتروسكوبيك إيماجر" (RHESSI) التي كانت تستخدم لمراقبة التوهّجات الشمسية وضعت في المدار الأرضي المنخفض في العام 2002 وأخرجت من الخدمة في العام 2018، بحسب ناسا.
وقال بوبكو: "نحو الساعة 20,00 (19,00 ت غ) من التاسع عشر من نيسان/أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي".
وأشار إلى أن صفارات التحذير من غارة جوية انطلقت لكن "الدفاعات الجوية لم تفعّل".
على شبكات التواصل الاجتماعي تم تداول تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو تظهر وميضا قويا يضيء سماء كييف.
وكانت ناسا قد أعلنت في بيان أصدرته الإثنين أنها تتوقّع احتراق غالبية أجزاء "RHESSI" لدى عودة المركبة إلى الغلاف الجوي.
وقالت ناسا "لكن من المتوقّع أن ينجو بعض من المكوّنات (من مفاعيل) العودة" إلى الغلاف الجوي، مضيفة أن مخاطر إصابة أي كان بأذى ضئيلة وتقارب واحدا من كل 2467
.
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاغون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.
وحزمة المساعدات العسكرية الجديدة هذه قيمتها 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لنظام الصواريخ الدقيقة هيمارس وألغاما مضادة للدبابات.
ويتزامن هذا الإعلان مع تسلّم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.
كييف تعتقل رجلا "ساعد" في نشر الدعاية الروسية في أوكرانيا
أعلن جهاز الأمن الأوكراني الأربعاء اعتقال رجل بتعمة العمل لصالح منصة إخبارية موالية للكرملين والمساهمة في نشر معلومات "مضلّلة" في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء في بيان لجهاز الأمن في أوكرانيا على تطبيق تلغرام أنه "تم اعتقال أحد السكان في كييف بعدما ساعد العدو في نشر معلومات مضلّلة حول الوضع الاجتماعي والسياسي في العاصمة".
ووصف الجهاز الرجل بأنه "وسيط" للموقع الإلكتروني الإخباري "بيل.ار يو" (Bel.ru) الموالي للكرملين والذي يعنى بتغطية التطورات في منطقة بيلغورود الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أنّ الموقوف "أعطى +صحافيين+ روسا معلومات مفبركة ومحرّفة حول أوكرانيا".
ولم تُكشف هوية الموقوف الذي يخضع للتحقيق بتهمة "تبرير العدوان الروسي في أوكرانيا" و"تمجيد المشاركين فيه"، بحسب بيان جهاز الأمن الأوكراني.
وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الرجل "أيّد علنا أفعال المحتلّين الروس وأنكر جرائمهم في بوتشا وإيربين وإيزيوم".
ونشر الجهاز لقطات عن الشاشة لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن "الجيش الروسي لا يطلق النار على مدنيين عزّل" وتتّهم "الجيش السادي الأوكراني" بالوقوف وراء هجمات كتلك.
وتتماهى تصريحات كهذه مع موقف موسكو التي تنفي أي ضلوع للقوات الروسية في إعدام مدنيين في بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية.
وفي شباط/فبراير أفادت شركة ميتا المالكة لفيسبوك بأنّ "الأنشطة العلنية لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الروسية تراجعت على منصّتنا لكن الأنشطة السرية ازدادت بشكل حاد".
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاغون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.
ويتزامن هذا الإعلان مع تسلّم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا اليوم لأنّ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصلت إلى أوكرانيا" شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعودها".
وتقود الولايات المتّحدة حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكّلت بسرعة تحالفاً يضمّ عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
بالإضافة إلى أنظمة باتريوت، يخطّط الغرب لتزويد كييف بالدبّابات لمساعدتها في شنّ هجوم مضادّ في الأشهر المقبلة لاستعادة الأراضي التي احتلت في الشرق والجنوب.
من جانبها، ندّدت موسكو مراراً بتدخل واشنطن، معتبرة أنّ الناتو بقيادة الولايات المتحدة يشنّ حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.
منتقد الكرملين إيليا ياشين يخسر طعنه في الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف
رفضت محكمة روسية الثلاثاء الطعن المقدم من منتقد الكرملين إيليا ياشين ضد حكم يعتبر مناصروه دوافعه سياسية، بحبسه ثمانية أعوام ونصف لانتقاده الهجوم الذي يشنه الكرملين في أوكرانيا.
وقال قاض في الجلسة التي عقدت في محكمة مدينة موسكو إن "حكم محكمة ميشانسكي في موسكو يجب ألا يتغير".
ورُفض الطعن في وقت تعزز السلطات حملتها على الحريات في روسيا إلى مستويات غير مسبوقة، مع إغلاق وسائل إعلام مستقلة ووجود شخصيات معارضة رئيسية خلف القضبان أو في المنفى.
متحدثا في المحكمة قال ياشين إنه حُبس لأنه "قال الحقيقة" فيما يتعلق بما تقوم به موسكو في أوكرانيا وروسيا.
وأضاف "الحكم الصادر بحقي يثير الدهشة: ثماني سنوات ونصف لخطاب مدته 20 دقيقة على الانترنت".
وتابع "في السجن قابلت مدانين بالقتل والاغتصاب والسرقة نالوا أحكاما أخف".
العام الماضي وصف ياشين (39 عاما) مقتل مدنيين في بوتشا، البلدة القريبة من كييف حيث عثر على جثث مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية، ب"المجزرة".
في كانون الأول/ديسمبر 2022 حُكم على ياشين بالسجن 8,5 أعوام بتهمة نشر "معلومات زائفة" حول الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وحوكم بموجب قانون بدأ تطبيقه عقب بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، لمعاقبة ما تعتبره السلطات نشر معلومات مؤذية أوكاذبة بشأن الجيش الروسي.
وقال ياشين إنه عاجلا أم آجلا سيٌُطاح ب"اللصوص والقتلة" من السلطة وبأنه سيكون من بين الذين سيقومون ببناء روسيا جديدة.
وأضاف في المحكمة "أدرك أنه عند إطلاق سراحي سأصبح أحد الذين سيترتب عليهم إزالة هذه الفوضى العارمة".
والإثنين حكمت محكمة روسية على منتقد آخر للكرملين هو فلاديمير كارا-مورزا، بالسجن 25 عاما في سجن يخضع لحراسة مشددة بتهمة الخيانة وتهم أخرى لانتقاده الهجوم في أوكرانيا.
روسيا تحذّر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة
حذّرت روسيا كوريا الجنوبية الأربعاء من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على المدنيين.
بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفّرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، مساعدات انسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية.
الا أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال لوكالة رويترز الأربعاء إنه "اذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين... سيكون من الصعب علينا أن نصّر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".
ورأى الكرملين أن أي مساعدة تسليحية ستعني انخراطا غير مباشر في النزاع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "اتخذت سيول للأسف موقفا غير ودّي".
وأضاف "بدء عمليات التزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معينا من الانخراط في هذا النزاع".
كذلك، ردّ الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على تصريحات يون، محذّرا من أن موسكو قد تقوم بتزويد بيونغ يانغ، العدو اللدود لسيول، بالأسلحة.
وسأل ميدفيديف "عما سيكون عليه موقف سكان هذا البلد (كوريا الجنوبية) عندما يرون أحدث الأسلحة الروسية بحوزة أقرب جيرانهم، شركاؤنا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف الأربعاء أن الجيش الأوكراني تسلم أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية.
وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا". وشكر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".
روسيا تعلن إحباط عملية "تخريب" لمنشأة للطاقة في القرم
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الأربعاء توقيف روسي-أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية "تخريب" تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم.
وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه "أحبط التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة" التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.
وأضاف في بيان "تم توقيف مواطن روسي-أوكراني من مواليد العام 1971، كان ضالعا في التحضير لهذه الجريمة".
وأوضح الجهاز أنه تمّ توقيف المشتبه به لتخطيطه لارتكاب عملية "تخريب"، إضافة "لحيازة متفجرات أو أجهزة متفجّرة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها الى "السجن 20 عاما أو المؤبد".
وأشار الى أن الموقوف كان على اتصال "مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية".
لولا يدين "انتهاك وحدة أراضي" أوكرانيا
بعد انتقادات أميركية اتهمته ب"ترديد الدعاية الروسية والصينية"، دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بوضوح الثلاثاء "انتهاك وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا" من قبل روسيا.
وخلال مأدبة عشاء على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يزور برازيليا، قال لولا إن "حكومتي مع إدانتها انتهاك وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، تدافع عن حل تفاوضي لسياسة النزاع".
غضب في كييف إثر زيارة بوتين منطقتين على خطوط التماس في أوكرانيا
اعتبر المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك زيارة بوتين "جولة خاصة لعرّاب عمليات القتل الجماعي.. للاستمتاع للمرّة الأخيرة بجرائم أتباعه".
وأُعلن عن زيارة بوتين إلى خيرسون ولوغانسك بعد يوم على إجرائها، وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع الصيني لي شانغفو في موسكو للتشديد على ما وصفه بـ"تصميم" بكين على تعزيز العلاقات مع روسيا.