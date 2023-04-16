EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الجمهورية التشيكيه

شاهد: الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية في براغ

Access to the comments محادثة
المظاهرات في براغ
المظاهرات في براغ   -  Copyright  MICHAL CIZEK/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

تجمع الآلاف في وسط براغ الأحد احتجاجًا على حكومة يمين الوسط التشيكية متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشاكلها الاقتصادية.

وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تضم 10,5 مليون شخص 15% في آذار/مارس.

وعلى هتافات "استقيلوا" و"عار"، رفعوا لافتات تدعو جمهورية تشيكيا إلى الخروج من الناتو وتحث على ارساء السلام في أوكرانيا.

قدمت حكومة فيالا لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة منذ غزو روسيا لها في شباط/فبراير 2022.

وقال المتظاهر لوديك سيك إنه "يجب استبدال الحكومة بخبراء حقيقيين لان الوزراء الحاليين غير كفوئين وغير قادرين على التعامل مع الوضع الاقتصادي في هذا البلد".

وأضافت ريناتا أوربانوفا التي كانت تحمل العلم التشيكي وجاءت إلى ساحة فاتسلاف في براغ من مدينة بيسك الجنوبية أن العديد من اعضاء الحكومة "من أنصار الحرب".

وتابعت: "الشيء الآخر هو أنهم يجعلوننا نعاني اقتصاديًا، أسعار الوقود والكهرباء باهظة الثمن وكذلك الغذاء".

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

التلوث بالبلاستيك يهدد العالم.. هل تنجح مجموعة السبع في مكافحته؟

تبرئة رئيس الوزراء التشيكي السابق من اتهامات بسوء استخدام أموال أوروبية

شاهد: الثلوج تكسو مدينة براغ التاريخية