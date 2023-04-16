فيديو: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لتدريبات جوية مشتركة

بقلم: يورونيوز

تشارك القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية في جولة جديدة وعلى نطاق واسع من التدريبات العسكرية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تشارك الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 في المناورات.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريبات ستبدأ يوم الاثنين 17 أبريل - نيسان وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

وأضافت الوزارة أن التدريبات تأتي لرفع القدرات القتالية للجانبين وإظهار تحالفهما العسكري في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وبعد عام شهد عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة والتهديدات النووية المتزايدة من بيونغ يانغ، عزّزت سيول وواشنطن التعاون الدفاعي وأجرتا أكبر مناورات عسكرية مشتركة في السنوات الأخيرة من 13 إلى 23 آذار/مارس 2023.