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كوريا

شاهد: أمريكا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في تدريبات مع كوريا الجنوبية مسرحها 30 كم من الشمالية

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بقلم:  يورونيوز
طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي من طراز شينوك تنقل مدفع هاوتزر M777
طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي من طراز شينوك تنقل مدفع هاوتزر M777   -  حقوق النشر  Ahn Young-joon/AP.

أجرى الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأمريكي تدريبات عسكرية مشتركة على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود الكورية الشمالية.

ركز التمرين على نقل مدافع الهاوترز "M777" بطائرات الهليكوبتر. كما أجريت تدريبات جوية مشتركة بعد تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.

تضمنت التدريبات التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" مقاتلات من طراز F-35A من سلاح الجو الكوري الجنوبي وقاذفات B-1B ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

في وقت سابق من يوم الأحد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه الببحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

كما أطلقت يوم الخميس 16 مارس/ أذار صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل مواجهة كوريا الشمالية.

وتعتبر بيونغ يانغ التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة بروفة على الغزو.

المصادر الإضافية • وكالات