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الهند

كحول مغشوش يودي بـ27 شخصاً على الأقل في الهند

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سيارة إسعاف تنقل الموتى بسبب كحول مغشوش
سيارة إسعاف تنقل الموتى بسبب كحول مغشوش   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

أعلنت السلطات الهندية أن 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد تناول مشروب كحولي مغشوش في ولاية بيهار بشرق الهند، حيث يُحظر تناول المشروبات الكحولية.

ويُحظر بيع الكحول واستهلاكه في أجزاء عدة من الهند، ما يعزز السوق السوداء القوية ويتسبب أحياناً في وفيات بسبب الكحول المغشوش، الذي يودي بحياة المئات سنوياً. وبحسب مسؤول الشرطة جيتندر كومار، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة منذ السبت.

وأشار كومار إلى أن معظم الضحايا يتحدرون من بيئات فقيرة واعتادوا على شرب أنواع من الكحول محلية الصنع تباع بسعر رخيص وتُعرف باسم "ديسي دارو". وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن المشروب تسبب في وفاة 40 شخصا.

وأظهرت بيانات أولى من التحقيق أن المشروب يحتوي على الميثانول. وقبضت الشرطة على 174 شخصاً في الأيام الثلاثة الماضية بتهمة تصنيع وبيع وتوريد الخمور بشكل غير قانوني، كما صادرت وأتلفت أكثر من 900 لتر من الكحول المغشوشة أثناء تفتيشها. 

وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة لقمع السوق السوداء، باستخدام مسيّرات وطوافات وقوارب سريعة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي في الولاية عينها، توفي 37 شخصاً بسبب التسمم جراء تناول كحول مصنوع يدوياً.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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