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تونس

شاهد: إحباط خفر السواحل التونسي محاولة للهجرة غير النظامية قبالة صفاقس

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خفر السواحل التونسية يقفون بجوار جثث المهاجرين في ميناء صفاقس وسط تونس
خفر السواحل التونسية يقفون بجوار جثث المهاجرين في ميناء صفاقس وسط تونس   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

أعلن الحرس الوطني التونسي إحباط عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ عشرات المهاجرين في ليلة واحدة، قبالة سواحل مدينة صفاقس (وسط شرق)، وذلك خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية. وتبيّن أن أغلبهم من  إفريقيا جنوب الصحراء.

ومع اقتراب الصيف، فإن وتيرة محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر تتسارع، ولا يمر يوم دون أن تنتشل وحدات الحرس البحري جثث من قضوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط. وأصبحت سواحل تونس، التي تبعد بعضها نحو 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا هرباً من الفقر والصراعات في بلدانهم.

 ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن المدير الإقليمي لوزارة الصحة، حاتم شريف، قوله إن ثلاجة مستشفى العاصمة الإقليمية في صفاقس لم تعد تستطيع استيعاب رفاة الغرقى. بينما أعلن الحرس الوطني التونسي، الأسبوع الماضي، إحباط 501 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ أكثر من 14 ألف شخص من الغرق.

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