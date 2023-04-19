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كولومبيا

شاهد: أحرق جسدها بالنار.. الشرطة الكولومبية تلقي القبض على رجل قتل صديقته في بيرو

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الشرطة الكولومبية تلقي القبض على سيرجيو تاراتشي بارا
الشرطة الكولومبية تلقي القبض على سيرجيو تاراتشي بارا   -  Copyright  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على رجل أحرق صديقته السابقة في بيرو في 12 أبريل/نيسان. وتظهر لقطات مصورة لحظات إلقاء القبض على سيرجيو تاراتشي بارا وهو مواطن فنزويلي،  في بوغوتا.

وبحسب السلطات فأن الرجل البالغ من العمر 19 عامًا متهم من قبل المدعين البيروفيين بسكب كمية من البنزين على صديقته السابقة كاثرين غوميز البالغة من العمر 18 عامًا وإشعال النار في جسدها بعد أن نشب جدال بينهما في ساحة بلازا 2 دي مايو بوسط ليما في 18 مارس/آذار. 

وبعد أن عانت من حروق بنسبة 60 في المئة، توفيت غوميز بعد ستة أيام من ركودها في المستشفى.

وذكرت وزارة الداخلية البيروفية، أن تاراتشي سينقل من كولومبيا إلى بيرو لمحاكمته.

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