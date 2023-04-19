"وقعت في بركة".. أنثى فيل تحارب الموت في حديقة حيوان باكستانية

بقلم: يورونيوز

تعاني "نور جيهان"، أنثى الفيل في حديقة حيوانات كراتشي الباكستانية، من حالة حرجة بعد سقوطها في بركة يوم الخميس في حظيرة صغيرة. وكانت الفيلة الإفريقية البالغة من العمر 17 عاماً، قد خضعت لعلاج طارئ من ورم في ساقها في 5 أبريل/ نيسان، لكنها انهارت بعد ذلك بأيام، بسبب الإعياء والألم.

ومنذ ذلك الحين، وهي مستلقية على جنبها الأيسر، على كومة من الرمال، مستندة إلى شجرة وحيدة. وقال خبراء الحيوانات إنهم سيقررون في الأيام المقبلة ما إذا كانت حالتها يائسة وتتطلب القتل الرحيم.

ويقع مصير نور جيهان الآن على عاتق لجنة تنتظر وصول أمير خليل، كبير الأطباء البيطريين في منظم " فور باوز" لرعاية الحيوان، ومقرها النمسا. وقال خليل الذي قاد الفريق الذي عالج نور جيهان من الورم، إنه يريد "محاولة أخيرة" لمساعدة الفخذ على التعافي.

ومن جهته قال كانورا أيوب، مدير حديقة حيوان كاراتشي: "هدفنا هو أن تتعافى في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن فريق (فور باوز) عند وصولهم إلى هنا، من إجراء فحوصات طبية واستخدام الحقن المختلفة، يجب أن يكون لديها ما يكفي من القوة والقدرة على التحمل كي تبدأ العلاج".

ولا تزال أنثى الفيل الإفريقية قادرة على الأكل، واستخدم الأطباء أنبوبا وريدياً لإعطائها الأدوية والسوائل والمواد الغذائية، كما حرصوا على غمرها بالمياه بانتظام لتبريدها.

وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، شارك أطباء بيطريون ونشطاء حقوق الحيوان في محنة نور جيهان المروعة، في باكستان وخارجها، مما أدى إلى دعوات لإغلاق الحديقة التي اتهمت أكثر من مرة بالإهمال والتعدي على حقوق الحيوانات، وفي عام 2020 أمرت محكمة بإغلاقها بسبب حالتها المتردية.