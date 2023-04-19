فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم

بقلم: يورونيوز

فُقد 15 مهاجرا من أصول تونسية وتم إنقاذ أربعة آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق البلاد، على ما أفاد خفر السواحل في بيانيوم الأربعاء. وقد أفادت شهادات الناجين أن كل الذين كانوا على متن المركب تونسيون انطلقوا "من سواحل جزيرة قرقنة شرق البلاد رفقة 15 شخصا آخرين ليلة الـ 17 نيسان/ابريل وتعرض مركبهم لتسرب مياه".

وعثر بحّار على الناجين الأربعة، الذين كانوا يسبحون وقام بانقاذهم الثلاثاء على بعد تقريبا 21 ميلا بحريا أي حوالى 34 كيلومترا عن ميناء الصيد البحري بالمنطقة، وفقا لخفر السواحل. وأرسل خفر السواحل طائرة مروحية للبحث عن المفقودين.

والمشاركون في عملية الهجرة غير القانونية من الجنسية التونسية يقطنون محافظات داخلية مهمشة تسجل أضعف نسب التنمية وأعلى نسب البطالة في صفوف الشباب في البلاد على غرار سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) والقيروان (وسط).

ومع تحسّن الأحوال الجوية تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة.

من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.