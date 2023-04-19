شاهد: "الرجل العنكبوت" الفرنسي يحتج على قانون التقاعد بتسلق 38 طابقاً

بقلم: يورونيوز

تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم "سبايدر مان" الفرنسي (الرجل العنكبوت)، ناطحة سحاب بارتفاع 160 متراً في حي الأعمال "لا ديفونس" في باريس، تعبيراً عن احتجاجه على إصلاح قانون التقاعد في البلاد.

وللمفارقة، كان ألان روبير (60 عاماً) على وشك تسلق 38 طابقاً، دون أي معدّات، مستخدماً يديه العاريتين وحذاء تسلّق فقط، حين نصح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن "ينزل إلى الأرض ".

وأضاف: "أنا هنا لأظهر دعمي لمن يعارضون تعديل قانون التقاعد، وكالعادة قررت الحكومة استخدام السلاح السحري: المادة 49.3. الجميع يعارضون ذلك لكن الحكومة مصرة على استخدام القوة والمضي قدمًا في قرارها".

وتسلق روبير أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع في أنحاء العالم، من بينها برج خليفة في دبي، وهو أطول مبنى في العالم، بالإضافة إلى برج إيفل وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

وكان الرئيس الفرنسي قد أصدر رسمياً، الجمعة 14 أبريل/نيسان، مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري، متجاهلاً بذلك الاحتجاجات التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.

وقال زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون: "الكفاح مستمر"، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد".