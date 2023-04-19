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رياضة

رئيس الدوري الإسباني: برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية لاستعادة ميسي

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ميسي بقميص برشلونة
ميسي بقميص برشلونة   -  Copyright  Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

اعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الأربعاء أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليًا لاستعادة جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه أعرب عن أمله بـ"عودته".

وقال تيباس في مؤتمر صحافي "اليوم، لا يمكن (تسجيله في لا ليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك" مشيرًا إلى امكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه".

وتابع "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت في عددها الصادر الأربعاء أن برشلونة يملك "رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على أساس عقد يمتد على موسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكاتالوني الذي شهد نشأته في صيف عام 2021 قبل أن ينضم الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 31 هدفا في 69 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية من دون أن يتمكن من الظفر بدوري أبطال أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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