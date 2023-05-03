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المملكة العربية السعودية

شاهد: ميسي يتجول في السعودية برفقة عائلته وباريس سان جيرمان غاضب

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقه عائلته
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقه عائلته   -  Copyright  AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY
بقلم:  يورونيوز

بسبب هذه الزيارة قرر النادي الباريسي معاقبة ميسي وأيقافه "أياماً عدة" لأنه لم يصرح عنها ولم يحضر تدريبات الفريق.

نشرت وزارة السياحة السعودية فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقه عائلته، زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما خلال زيارته للعاصمة الرياض. وأظهرت المشاهد نجم باريس سان جيرمان وهو يلتقط الصور مع السكان.

وبسبب هذه الزيارة قرر النادي الباريسي معاقبة ميسي وأيقافه "أياماً عدة" لأنه لم يصرح عنها ولم يحضر تدريبات الفريق.

وقال مصدر من داخل النادي إن ميسي "لا يستطيع التدريب ولا اللعب ولن يتقاضى راتبه أثناء اتخاذ الإجراءات التأديبية".

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