على وقع استمرار القتال.. اتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة في السودان

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف المتناحرة في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة مع دخول القتال يومه السادس.
وفر آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وانفجارات. وعبرت أعداد كبيرة الحدود إلى تشاد هربًا من القتال الدائر في منطقة دارفور بغرب السودان.
وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل مزيدًا من القوات إلى المنطقة في حال قررت إخلاء سفارتها في الخرطوم.
واتصل غوتيريش ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا ومصر بقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للحث على إنهاء العنف.
ولقي أكثر من 330 شخصًا حتفهم حتى الآن في الصراع العنيف على السلطة الذي اندلع مطلع الأسبوع بين الزعيمين اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان.
ودارت أعنف المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أنحاء الخرطوم، إحدى أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا، وفي دارفور، التي عانت من صراع وحشي انتهى قبل ثلاث سنوات.
قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة
قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي مما يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع الجيش السوداني.
وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".
وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".
بلينكن يكثف اتصالاته توصلًا إلى هدنة في السودان
كثّف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الخميس اتّصالاته الدبلوماسيّة المتعلّقة بالوضع في السودان وتحدّث خصوصا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني وقائد قوّات الدعم السريع بهدف التوصّل إلى وقف قصير لإطلاق النار، حسبما أعلن المتحدّث باسمه.
واتّصل بلينكن في شكل منفصل بالفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان وبمحمّد حمدان دقلو لحضّهما على "وقفٍ لإطلاق النار وفرضه في كلّ أنحاء البلاد حتّى نهاية عيد الأضحى" أي الأحد، حسبما قال المتحدّث فيدانت باتيل في بيان.
كما شارك في اجتماع وزاري مع رئيس مفوّضية الاتّحاد الإفريقي موسى فقي محمد وشركاء آخرين طالبوا "بالإجماع" بوقف المعارك لمناسبة العيد.
وأشارت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إلى أنّ هذه الهدنة يجب أن "تخفّف معاناة الشعب السوداني وتمهّد الطريق لوقف إطلاق النار على المدى الطويل".