على وقع استمرار القتال.. اتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة في السودان

بقلم: يورونيوز

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف المتناحرة في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة مع دخول القتال يومه السادس.

وفر آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وانفجارات. وعبرت أعداد كبيرة الحدود إلى تشاد هربًا من القتال الدائر في منطقة دارفور بغرب السودان.

وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل مزيدًا من القوات إلى المنطقة في حال قررت إخلاء سفارتها في الخرطوم.

واتصل غوتيريش ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا ومصر بقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للحث على إنهاء العنف.

ولقي أكثر من 330 شخصًا حتفهم حتى الآن في الصراع العنيف على السلطة الذي اندلع مطلع الأسبوع بين الزعيمين اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان.

ودارت أعنف المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أنحاء الخرطوم، إحدى أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا، وفي دارفور، التي عانت من صراع وحشي انتهى قبل ثلاث سنوات.