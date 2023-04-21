اليونيسف: الأطفال في خطر بسبب القتال في السودان

بقلم: يورونيوز

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الجمعة إن تسعة أطفال على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في السودان مع استمرار القتال بين القوات العسكرية المتناحرة لليوم السابع.

حذر المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، أيضًا من أن الأطفال المصابين بأمراض خطيرة يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وقال: "لدينا الآن وضع يكون فيه الدعم المنقذ للحياة لنحو 50 ألف طفل في خطر". وأضاف: "عندما يبدأ القصف أو يبدأ القصف خارج المستشفى وعندما يضطر الطاقم الطبي إلى الفرار، فماذا بعد؟"

اندلع قتال عنيف في السودان يوم السبت بين الجيش بقيادة البرهان ومجموعة شبه عسكرية منافسة هي قوات الدعم السريع.

أسفرت أعمال العنف حتى الآن عن مقتل 413 شخصًا وإصابة 3551 آخرين، وفقًا لأحدث حصيلة من منظمة الصحة العالمية. وهذا يشمل الضحايا من الأطفال التي أبلغت عنها اليونيسف.

كرر إلدر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار. وقال "نحن بحاجة إلى قوات لوقف الأعمال العدائية على الفور حتى تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بالحفاظ على الأطفال في مأمن من الأذى".

لم يُظهر الجيش السوداني وخصمه، قوات الدعم السريع، أي علامة على تهدئة قتالهما. واستبعد الجيش يوم الخميس إجراء مفاوضات مع قوات الدعم السريع قائلا إنه لن يقبل سوى استسلامها.

أدخل العنف سكان السودان في أزمة إنسانية وفتح فصلًا داميا ومظلمًا في تاريخ البلاد.

تتزايد المخاوف من أن الفوضى في الدولة ذات الموقع الاستراتيجي قد تجتذب جيرانها، بما في ذلك تشاد ومصر وليبيا.