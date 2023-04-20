إجلاء الجنود المصريين المحتجزين في الخرطوم.. معارك السودان تحصد أرواح 270 مدنيًا

بقلم: يورونيوز

فرّ آلاف المدنيّين من الخرطوم تحت القصف الأربعاء، حيث أسفر القتال المستمرّ لليوم الخامس تواليًا بين قوات الدعم السريع والجيش عن مقتل أكثر من 270 مدنيًا.

سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطّيها جثث وهياكل مدرّعات متفحّمة، عبَر آلاف السودانيين وسط أزيز الرصاص ودوّي القذائف خلال المعارك بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.

توازيًا تم إجلاء 177 جنديًا مصريًا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم في السودان، "إلى جمهورية مصر العربية"، وفق ما أعلن ليل الأربعاء-الخميس الجيش السوداني.