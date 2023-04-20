إجلاء الجنود المصريين المحتجزين في الخرطوم.. معارك السودان تحصد أرواح 270 مدنيًا

فرّ آلاف المدنيّين من الخرطوم تحت القصف الأربعاء، حيث أسفر القتال المستمرّ لليوم الخامس تواليًا بين قوات الدعم السريع والجيش عن مقتل أكثر من 270 مدنيًا.
سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطّيها جثث وهياكل مدرّعات متفحّمة، عبَر آلاف السودانيين وسط أزيز الرصاص ودوّي القذائف خلال المعارك بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.
توازيًا تم إجلاء 177 جنديًا مصريًا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم في السودان، "إلى جمهورية مصر العربية"، وفق ما أعلن ليل الأربعاء-الخميس الجيش السوداني.
الجيش الليبي ينفي انحيازه لطرف ضد الآخر في السودان
نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (قوات شرق ليبيا) التي يقودها خليفة حفتر اليوم الخميس تقديم الدعم لطرف ضد الآخر من طرفي الصراع الدائر في السودان.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان: "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفيا قاطعا تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان".
وأضاف أن القوات المسلحة الليبية "تقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وبأننا مستعدين للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال".
مقتل 270 مدنيًا في معارك السودان
قُتل أكثر من 270 مدنياً في المعارك الدائرة في السودان منذ السبت، بحسب ما أعلنت الأربعاء سفارات 15 دولة غربية في الخرطوم في بيان مشترك، محذّرة من أنّ هذه ليست سوى "حصيلة مؤقتة". وكانت الأمم المتحدة أفادت مساء الإثنين بمقتل نحو 200 شخص.
وحضّت السفارات الـ15 كلا الجانبين على "عدم طرد الناس بشكل غير قانوني من منازلهم، وتجنّب (استهداف) البنية التحتية المدنية، والسماح بمرور المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الطارئة للجرحى والمرضى".
إجلاء 177 جنديًا مصريًا من السودان كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع
تم إجلاء 177 جنديًا مصريًا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم في السودان، "إلى جمهورية مصر العربية"، وفق ما أعلن ليل الأربعاء-الخميس الجيش السوداني الذي يخوض معارك في مواجهة القوات الرديفة.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يجري "جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".
وبحسب الجيش المصري كان هؤلاء العناصر موجودين في قاعدة جوية في شمال السودان لإجراء "تدريب مشترك" حين غرق السودان السبت في الفوضى.