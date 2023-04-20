شاهد: مدون سفر هندي يجد نفسه عالقا في العاصمة السودانية بعد اندلاع المعارك

بقلم: يورونيوز

وجد مدون عن السفر يبلغ من العمر 22 عامًا نفسه محاصرًا في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال القتال العنيف بين الجنرالات المتنافسين على السلطة.

بدأ ماهين إس، المعروفة باسم "هيتشهايكينغ.نوماد" (hitchhiking.nomad) على أنستاغرام مع أكثر من 200 ألف متابع، رحلة برية عبر آسيا إلى إفريقيا.

وصل الشاب إلى السودان في 12 مارس وإلى الخرطوم قبل خمسة أيام من بدء المعارك. ليجد نفسه عالقا بشكل غير متوقع في المدينة وسط القتال.

وقال ماهين في فيديو "سيلفي" تم تصويره في الخرطوم يوم الثلاثاء: "لقد استيقظت بالفعل في اليوم الأول مع صوت إطلاق النار والقصف والدخان الأسود في الجو. كان الأمر مرعبا للغاية".

قال المدون القادم من ولاية كيرالا في الهند، إنه والأشخاص من حوله يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم وجود مياه في المتاجر الكبرى، وانخفاض الإمدادات الغذائية، وقام بتصوير مقاطع فيديو لثلاجات ورفوف فارغة.

ورد أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن القتال العنيف احتدم، وكان يفترض أن تبدأ الهدنة، التي تطرقت إليها العديد من وسائل الإعلام العربية يوم الثلاثاء الساعة 6 مساءً.

أدى اندلاع أعمال العنف المفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ، مدعومين بآلاف المقاتلين المدججين بالسلاح، إلى محاصرة ملايين الأشخاص في منازلهم أو في أي مكان يجدون فيه مأوى ، مع نفاد الإمدادات وإجبار العديد من المستشفيات على الإغلاق.

يوم الإثنين، تعرض ماهين إس، لخطر كبير، عندما صوب شخص يرتدي ملابس عسكرية مسدسًا نحوه، بعد أن كان يحاول العودة إلى مقر إقامته. لم تمنعه المعارك من توثيق رحلته سواء من الركض والاختباء من المسدسات أو الوقوف فوق سطح بعد انفجار.

اتصل مدون السفر بسفارته ويأمل في الإخلاء ومتابعة رحلته إلى إثيوبيا كما هو مخطط. وقتل أكثر من 270 شخصا وأصيب أكثر من 1800 بحسب أرقام الأمم المتحدة التي لم تشمل انهيار المدنيين والمقاتلين.