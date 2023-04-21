فيديو: قوارب السين المركزية تستعد لافتتاح أولمبياد باريس 2024

بقلم: يورونيوز

يرغب منظمو أولمبياد باريس 2024 في استضافة حفل افتتاح غير مسبوق، حيث يتصدر نهر السين وقواربه الشهيرة الترحيب بآلاف الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة ستقام مراسم انطلاق الألعاب خارج ملعب في قلب مدينة باريس على نهر السين.

يُظهر الرسم التوضيحي حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو 2024 FLORIAN HULLEU/Credit: EJames202 / Alamy Stock Photo

ستشاهد آلاف الرياضيين على متن قوارب تجوب على طول نهر السين، مما يمنحهم تجربة كاملة للألعاب والمدينة بآثارها ومعالمها الشهيرة.

تم تأكيد مشاركة ما لا يقل عن 116 قاربًا في الحفل الذي سيقام عبر طريق بطول ستة كيلومترات يبدأ في Pont d’Austerlitz وينتهي بالقرب من برج إيفل في Pont d’Iéna.

يُظهر الرسم التوضيحي حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو 2024 FLORIAN HULLEU/Credit: EJames202 / Alamy Stock Photo

"نريد ألعابًا مذهلة، نريد ألعابًا مفتوحة للجميع، نريد ألعابًا أكثر استدامة، و هذا الاحتفال على نهر السين يسمح لنا بالحصول على كل هذه العناصر." قال توني إستانجيت، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.

يقدر المنظمون أن ما يصل إلى 600000 متفرج قد يكونون قادرين على متابعة الحفل على ضفاف النهر ومواقع أخرى على طول الطريق.

ستشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس ، التي تستمر من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 ، 32 رياضة و 48 تخصصًا عبر 37 موقعًا.