شاهد: المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة

بقلم: يورونيوز

أقيمت في مكة المكرمة صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر، بحضور الآلاف من المسلمين. وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية أن الجمعة هو أول أيام العيد الذي يستمر لثلاثة أيام.

وبينما أعلنت السعودة والإمارات وقطر ثبوت رؤية هلال شوّال مساء الخميس، قالت جارتهم عُمان إن رؤية الهلال قد تعذرت.

وتعتمد بعض الدول على حسابات فلكية بدلًا من رؤية الهلال بالعين المجردة، وكذلك يؤثر اختلاف الموقع الجغرافي على الرؤية.

بدورها، أعلنت السلطات في كلّ من مصر والإمارات العربية المتّحدة وقطر والكويت وليبيا والأردن وسوريا والسودان والبحرين والعراق أنّ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وكذلك الشأن بالنسبة للأراضي الفلسطينية.