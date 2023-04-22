شاهد: بعد سقوطها في بركة في حديقة حيوانات كراتشي .. الفيلة نور جيهان لم تنج وفارقت الحياة

بقلم: يورونيوز

نفقت أنثى فيل كانت مصابة بمرض عضال في حديقة حيوانات كراتشي في باكستان، بعد معاناة استمرت أياماً، ما أثار انتقادات من جمعيات الرفق بالحيوان في البلاد، على ما أعلن مدير الحديقة السبت.

أنثى الفيل هذه البالغة 17 عاماً والمتحدرة من إفريقيا، واسمها نور جيهان، تلقت علاجاً طارئاً في نيسان/ أبريل جراء ورم أصاب قائميها الخلفيين وتسبب لها بالشلل لأشهر. وقد حرك مصيرها دعاة حقوق الحيوان في باكستان وخارجها.

خلال فترة تعافيه، تعثر الحيوان البالغ وزنه 3,5 أطنان في حفرة المياه في الحظيرة الخاصة به. وتمكن موظفو حديقة الحيوانات من استخراجه، لكن نور جيهان لم تتمكن من الوقوف على قدميها واضطرت إلى البقاء مستلقية على جانب واحد لمدة تسعة أيام، "وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة للفيلة"، بحسب منظمة "فور بوز إنترناشيونال" غير الحكومية للرفق بالحيوان.

وكان الخبراء قد فكروا في القتل الرحيم لتقليل معاناتها، لكن أنثى الفيل "فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية الخطرة للغاية"، وفق ما جاء في بيان أصدرته هذه المنظمة التي بذلت الجهود الأخيرة لإنقاذها. وأكد مدير حديقة حيوانات كراتشي كانوار أيوب السبت نفوق الفيل.

حزن شديد

وقال كبير المسؤولين البيطريين في منظمة "فور بوز إنترناشيونال" النمساوية غير الحكومية أمير خليل لوكالة فرانس برس: "هذا محزن جدا. نور جيهان تستحق مصيراً أفضل".

وشددت المنظمة غير الحكومية على ضرورة التنبه إلى حالة الفيل الأخير في حديقة حيوانات كراتشي، المسمى "مادوبالا"، "حتى لا يواجه المصير نفسه".

وأبلغ خليل وكالة فرانس برس بأنه يعتزم الانتقال إلى باكستان الأحد لتقييم حالته الصحية وتنظيم عملية إجلائه.

ولفتت المنظمة غير الحكومية في بيانها إلى أنه "بات من الملحّ أكثر من أي وقت مضى أن يُنقل آخر فيل في حديقة الحيوانات، والذي يعيش حالة حزن على فقدان صديقته القديمة، في أقرب وقت ممكن إلى مكان أكثر ملاءمة لنوعه من أجل تجنب مأساة جديدة محتملة".

وأكدت المنظمة غير الحكومية تأييدها إغلاق المكان، قائلة إن "حديقة حيوانات كراتشي لا تمتثل للمعايير الدولية وليست مجهزة لرعاية الأفيال بشكل جيد".

في نهاية عام 2020، اضطرت حديقة الحيوانات في العاصمة إسلام أباد إلى إغلاق أبوابها بعد أن أثارت إدانات دولية لسوء معاملة فيل يبلغ 36 عاماً يُدعى كافان، تم نقله بعد ذلك إلى محمية طبيعية كمبودية.