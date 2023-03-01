نوفاك ديوكوفيتش يحطم الرقم القياسي للأسطورة شتيفي غراف ويستعيد عرش التنس

حسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم فوزه على منافسه التشيكي توماس ماتشاك بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة (6-3 و3-6 و7-6). وذلك في في مباراة جمعتهما أمس في ختام الدور الأول من البطولة المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في دبي، وتمتد حتى الرابع من مارس الجاري.

وقال نوفاك ديوكوفيتش إن عودته لصدارة التصنيف العالمي للتنس بدت وكأنها إنجاز كبير بعد عام من الاضطرابات، حيث اضطر للغياب عن العديد من البطولات بما في ذلك بطولتان من الأربع الكبرى، لكن اللاعب الصربي يتوقع معركة طويلة على الصدارة في 2023

وغقب فوزه قال ديوكوفيتش للصحفيين ليل الثلاثاء: "أعتقد أن هذا أقل عدد من النقاط أحصل عليه في صدارة التصنيف العالمي. هذا يحدث، لا يرجع ذلك فقط إلى ظروفي التي لم تمكني من اللعب في بطولتين من البطولات الأربع الكبرى وكل ما حدث العام الماضي، ولكن أيضا بسبب لاعبين آخرين، فقد غاب بعض اللاعبين عن البطولات الكبرى بسبب الإصابات، وبعضهم لا يتمتع بأكبر قدر من الاتساق".

وسجل ديوكوفيتش ظهوره الأول منذ التتويج بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي. وقال إن عودته لصدارة التصنيف العالمي للتنس بدت وكأنها إنجاز كبير بعد عام من الاضطرابات، حيث اضطر للغياب عن العديد من البطولات بما في ذلك بطولتان من الأربع الكبرى، لكن اللاعب الصربي يتوقع معركة طويلة على الصدارة في 2023.

وغاب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022 ورحلته السلطات من البلاد بسبب عدم تلقيحه ضد كوفيد-19 قبل أن يعود هذا العام ليحقق لقبه العاشر في ملبورن بارك والبطولة 22 الكبرى واستعادة صدارة التصنيف العالمي.

واضطر للغياب عن بطولات العام الماضي في الولايات المتحدة بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة، حيث لم يتمكن من دخول البلاد بسبب رفضه التطعيم ضد كورونا.

وحافظ ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، ليكون بذلك قد احتل الصدارة طوال 378 أسبوعا محطما الرقم القياسي للألمانية شتيفي غراف التي تصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات طوال 377 أسبوعا.

وقال ديوكوفيتش في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن غراف تعتبر أسطورة وإحدى أعظم لاعبات التنس في العالم.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني، الهولندي تالون جريكسبور، في رحلة البحث عن لقبه السادس في البطولة الإماراتية، بعد أن حصد اللقب 5 مرات من قبل.