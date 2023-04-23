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الهند

شاهد: مطاردة استمرت لأشهر.. الشرطة الهندية تلقي القبض على انفصالي من السيخ من داخل أحد المعابد

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مجموعة واريس بنجاب دي
مجموعة واريس بنجاب دي   -  Copyright  Prabhjot Gill/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

أعلن مسؤول في شرطة ولاية البنجاب الهندية اليوم الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على أمريتبال سينغ الانفصالي المنتمي للسيخ بعد البحث عنه لأكثر من شهر، في خطوة ضد إقامة وطن مستقل في الولاية المتاخمة لباكستان.

وأدى بزوغ نجم سينغ، وهو واعظ في ولاية البنجاب الشمالية الغربية حيث يشكل السيخ الأغلبية، إلى إحياء الحديث عن وطن مستقل للسيخ وأثار مخاوف من عودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تمرد للسيخ.

وقال مسؤول كبير بشرطة البنجاب للصحافيين: "ألقي القبض على أمريتبال سينغ في قرية رود في منطقة موجا في البنجاب بناء على معلومات مخابراتية محددة".

Prabhjot Gill/Copyright 2023 The AP
أمريتبال سينغPrabhjot Gill/Copyright 2023 The AP

يأتي اعتقال سينغ (30 عامًا)، الذي يقود مجموعة تسمى واريس بنجاب دي (ورثة البنجاب)، بعد أن اقتحم ومعه مئات من أنصاره مركزًا للشرطة بالسيوف والأسلحة النارية، مطالبين بالإفراج عن أحد مساعديه.

واتهمت الشرطة سينغ وأنصاره بالشروع في القتل وعرقلة تطبيق القانون وإثارة النزاعات، وقالت إنه كان هاربًا منذ منتصف آذار/ مارس.

وقال المسؤول بالشرطة إنه ألقي القبض عليه في معبد للسيخ بالقرية بموجب قانون الأمن القومي الذي يسمح باحتجاز من يعتبرون تهديدًا للأمن القومي دون توجيه تهم إليهم لمدة تصل إلى عام.

وأضاف أنه سيتم نقله إلى ديبروجاره، في ولاية آسام، حيث يوجد بالفعل بعض شركائه في السجن.

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