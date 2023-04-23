شاهد: أمام منزل زوجة سابقة لمسؤول روسي.. مناصرو المعارض نافالني يتظاهرون في باريس

بقلم: يورونيوز

شارك العشرات من مؤيدي المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني اليوم الأحد في مظاهرة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفرنسية باريس.

واتخذ المتظاهرون من شارع يحوي شقة يُعتقد بأنها مستأجرة من قبل زوجة نائب وزير الدفاع الروسي السابقة موقعاً لوقفتهم.

ويقول مناصرو نافالني إن سفيتلانا مانيوفيتش لا زالت تنعم بأموال زوجها السابق تيمور إيفانوف "المليئة بالدماء" لتمويل أسلوب حياة مترف في العاصمة الفرنسية.

وتحدثت ماريا بيفتشيخ، رئيسة التحقيقات في مؤسسة مكافحة الفساد، عن أهمية موقع المظاهرة.

وقالت: "نحن نقف خارج الشقة التي تستأجرها عائلة مجرم حرب. لذلك قررنا أنه سيكون عملاً رمزياً للغاية".

وأضافت بيفتشيخ أن إيفانوف يجب أن يُعاقب بصفته نائباً لوزير الدفاع الروسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.