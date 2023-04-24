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السودان

شاهد: "سلّم يا برهان، سلّم يا جبان".. الدعم السريع ينشر فيديو لمقاتليه في شرق النيل

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دخان فوق العاصمة الخرطوم إثر القتال العنيف الدائر هناك منذ 15 نيسان أبريل
دخان فوق العاصمة الخرطوم إثر القتال العنيف الدائر هناك منذ 15 نيسان أبريل   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيوز

نشرت قوات الدعم السريع في السودان مقاطع فيديو على الإنترنت تقول إنه يُظهر موكبا عسكريا لعناصرها في محافظة شرق النيل.

واندلع القتال العنيف بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى قبل عشرة أيام، وقد أدى حتى الآن إلى مقتل المئات وجرح الآلاف، فيما تسعى دول غربية وعربية إلى إجلاء من تبقى من دبلوماسييها ورعاياها في السودان.

ويُسمع أشخاص في الفيديو وهم يهتفون "سلّم سلّم يا برهان، سلّم سلّم يا جبان"، في إشارة إلى الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني والرئيس الفعلي للسودان، الذي يقاتل جيشه من 15 نيسان أبريل ضد قوات الدعم السريع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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