شاهد: "غير واقعي".. الشفق القطبي بعدسة رائد فضاء من وكالة "ناسا"

بقلم: يورونيوز

رصد رواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جوش كاسادا ونيكول مان وجاكسا كويتشي واكاتا، أثناء دورانهم فوق الأرض في وقت مبكر من صباح 26 شباط/ فبراير 2023، هذا الشفق القطبي المتوهج من قبة محطة الفضاء الدولية.

وصور كاسادا ومان هذا الفيديو الذي يُظهر مشهداً مُبهراً لهذه الظاهرة من محطة الفضاء الدولية على بعد 400كم من الأرض تقريباً.

ونشر رائد فضاء ناسا جوش كاسادا الصورة عبر حسابه على "تويتر" الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، معلقاً على المنشور بعبارة: "غير واقعي على الإطلاق".

ويتواجد كاسادا على متن محطة الفضاء الدولية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع نيكول مان من ناسا ورائدة الفضاء اليابانية كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.