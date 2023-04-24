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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: طائر يتسبب بحريق في محرك طائرة أمريكية ويجبرها على الهبوط بعيد إقلاعها

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طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

تسبب طائر اصطدم بطائرة ركاب في اندلاع حريق بمحركها بعد وقت قصير من إقلاعها، يوم الأحد من مطار أوهايو. وبحسب السلطات الأمريكية، عادت الطائرة بسلام دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 قد غادرت مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس عند الساعة 7:45 صباحًا متوجهة إلى مدينة فينيكس، قبل أن يتم الكشف عن الحريق بعيد إقلاعها، لتعود طائرة بوينغ 737 إلى المطار حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران بسرعة.

ولم يتضح عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.  ولفتت شركة الطيران إلى أن الطائرة خرجت عن الخدمة، وأنها تعمل على نقل المسافرين الذين كانوا على متنها وعلى رحلات اخرى.ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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