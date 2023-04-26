حريق كبير يندلع في المركز الثقافي الروسي في نيقوسيا

بقلم: يورونيوز

نجحت فرق الإطفاء القبرصية بإخماد حريق ضخم شبّ في المركز الثقافي الروسي في العاصمة نيقوسيا، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني القبرصي هذا الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لا تزال فرق الدفاع المدني مدعومة بقوات من الأمن منتشرة في المنطقة لضمان عدم اندلاع حرائق جديدة، فيما بدأت الشرطة باستجواب سكان في المنطقة.

وأعنلت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

واندلع الحريق في الواحدة و45 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتمكن سكان العاصمة من رؤية أعمدة دخانية ترتفع فوق مبنى المركز الثقافي الذي كان يشهد ورشة تجديد.

ولا تزال فرق الإطفاء تحاول فهم سبب اندلاع الحريق ولكنها تقول إن الوقت لا يزال مبكراً لذلك بحسب الإعلام القبرصي.

ومنذ غزو جارتها أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي، اندلعت عدّة حرائق غامضة على الأراضي الروسية، يعتقد أنها مفتعلة.