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إسرائيل
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إصابة خمسة أشخاص في عملية دهس بمدينة القدس

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مكان الحادث
مكان الحادث   -  Copyright  AFP
بقلم:  Euronews

أصيب خمسة اشخاص على الأقل الإثنين بعد أن صدمتهم سيارة وسط القدس، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر بأنه "اعتداء إرهابي".

وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية في بيان إن عددا من المشاة أصيبوا من بينهم مسن يبلغ 70 عاما في "حالة خطرة" بالإضافة إلى سيدة عمرها 30 عاما وثلاثة رجال آخرين.

من جانبها، اعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت "بتحييد مشتبه به" في المكان مشيرة إلى استدعاء"عدد كبير من رجال الشرطة" لتعزيزات أمنية. ولم تتحدث الشرطة عن "اعتداء".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان "قبل عدة دقائق، في مكان ليس بعيدا من هنا، وقعت محاولة أخرى لقتل مواطنين إسرائيليين" واصفا ما حدث بأنه "اعتداء إرهابي".

ويأتي هذا بعد ساعات من مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بعملية "لمكافحة الارهاب".

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بما لا يقلّ عن 97 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر في الجانب الفلسطيني، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

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