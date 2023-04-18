إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص في هجوم في القدس الشرقية

بقلم: يورونيوز

أصيب رجلان في إطلاق نار استهدف سيارتهما صباح الثلاثاء في القدس الشرقية المحتلة، لكن حياتهما ليست في خطر، على ما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية فيما تشتبه الشرطة بـ"اعتداء إرهابي".

وذكرت منظمة نجمة داود الحمراء أن الرجلين واصلا قيادة سيارتهما بعد إصابتهما في الهجوم الذي وقع في الساعة 7,10 (4,10 ت غ) في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأبلغا الشرطة بالأمر قبل أن تتكفل بهما فرق الإسعاف.

وأفادت الشرطة في بيان أن "عناصر الشرطة وحرس الحدود يجرون عمليات بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار".

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية شوارع الحي حيث شاهد مراسل فرانس برس عناصر الأمن يدخلون منزلا فلسطينيا مدعومين بمسيّرة ومروحية إضافة إلى كلاب بوليسية.

وأعلنت الشرطة العثور على السلاح الناري للمهاجم قرب موقع الهجوم القريب من قبر "شمعون الصدّيق" الذي يتردد إليه عادة اليهود المتشددون.

ووقع الهجوم المفترض بعد يوم على طعن امرأة فلسطينية رجلا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة وإصابته بجروح.

أطلقت قوات الأمن النار على المرأة التي تم نقلها إلى المستشفى.