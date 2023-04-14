من طهران إلى جاكرتا وكما في كل عام ... خروج مسيرات حاشدة في يوم القدس العالمي دعما لفلسطين والأقصى

بقلم: يورونيوز

كما في كل عام، يحيي مئات الآلاف من المواطنين في أرجاء العالمين العربي والإسلامي اليوم الجمعة والذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك "يوم القدس العالمي"، وتخرج مسيرات حاشدة في إيران وسوريا والعراق واليمن والبحرين وإندونيسيا وترفع الأعلام الفلسطينية ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية.

فلسطين

توافد عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك بالرغم من القيود المشددة التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس.

ونشر الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان صدر يوم الخميس، أكثر من 2000 عنصر بمدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة، ونصب آلاف الحواجز العسكرية حول أسوار البلدة القديمة وداخلها.

وعقب انتهاء صلاة الظهر، خرج الآلاف في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في مسيرة حاشدة اليوم الجمعة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية والسورية وصورا للقدس وقبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك.

رفع العلم اللبناني إلى جانب العلم الفلسطيني في مسيرة حاشدة خرجت في غزة في يوم القدس العالمي أ ب

إيران

تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء إيران الجمعة لإحياء "يوم القدس" دعماً للقضية الفلسطينية. وجرت تجمعات في طهران وفي عدة مدن أخرى مثل تبريز (شمال غرب) وهمدان (غرب) ويزد (شرق) وبندر عباس (جنوب) وعبادان (جنوب غرب)، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وهتف متظاهرون "الموت لإسرائيل وأمريكا" ملوحين بأعلام فلسطين وإيران وحزب الله اللبناني.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تدمير إسرائيل قريب" أو "فلسطين هي محور وحدة العالم الإسلامي".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن الرئيس ابراهيم رئيسي شارك في مسيرات اليوم جنبا الى جنب الجماهير الغفيرة التي خرجت في طهران نصرة للقدس ودعما للشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نقلت "إيرنا"، قال الرئيس الإيراني في تصريح مقتضب إن "رسالة المشاركة في مسيرات يوم القدس تأتي كتجسيد لوحدة وتلاحم الامة الاسلامية، وأن تطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني لم ولن يحقق الأمن والاستقرار".

سوريا

وبمشاركة شعبية واسعة، جابت مسيرة حاشدة العاصمة السورية دمشق وعدد من المحافظات. وأحيا الفلسطينيون في مخيم اليرموك للاجئين أيضا هذه المناسبة، من خلال فعاليات تم تنظيمها خصيصا لهذا اليوم.

اليمن

ورغم الجو الماطر، خرجت حشود جماهيرية غفيرة إلى عشرات الساحات في العاصمة اليمنية، صنعاء، للمشاركة في مسيرات انطلقت عصر اليوم الجمعة إحياء ليوم القدس العالمي. وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية وأعلام فلسطين ولافتات يوم القدس العالمي.

لبنان

وفي لبنان، تتقاطر في هذه الأثناء الحشود إلى مدينة صيدا والعاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في المسيرات الكبرى التي ستنطلق عصر اليوم إحياء ليوم القدس العالمي.

البحرين

هذا وفي البحرين أيضا، انطلقت منذ فجر الجمعة تحركات في مختلف أرجاء البلاد، تأكيدًا على دعم الشعب البحريني للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة إسرائيل، وصدحت أصواتهم بشعار "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ماليزيا

ووصلت المسيرات الداعمة لفلسطين إلى العاصمة الماليزية كوالامبور ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات داعمة للقدس والاقصى ودعوا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

إندونيسيا

واحتشد مثات المسلمين أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا، إندونيسيا، لإحياء يوم القدس العالمي.

إحياء يوم القدس في إندونيسيا أ ب

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية عدة وسوم من بينها "يوم القدس العالمي" و"القدس في قلبي" و"محور القدس".

"يوم القدس يعنيني كمسيحي ويمثلني"

وكتب الإعلامي اللبناني روني ألفا في تغريدة نشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر: "كنيسة القيامة والمسجد الأقصى أمانة في ضمير كل مسيحي ومسلم.لا تنسوا ان مفاتيح الكنيسة محفوظة عند عائلة مسلمة من آل الحسيني منذ ٨٠٠ سنة وهي تفتح قبر المسيح كل سنة في العيد وترافق شعلة القيامة وتحرس المكان وتحميه.يوم القدس العالمي يعنيني كمسيحي ويمثّلني".

بدوره، غرد حسن الخطيب بهذه المناسبة بالكلمات التالية "في يوم القدس العالمي، تقف فلسطين شامخة ومعها ملايين من القلوب المحبّة والعقول الواعية، اليوم القدس لم تعد وحيدة تحت مرمى نيران الصهاينة، بل محتليها يقفون على "اجر ونص" تحت مرمى نيران محور تشكّل من أجل تحرير فلسطين قبل اي هدف آخر. إنما النصر العظيم قاب قوسين أو أدنى".

ويعود تقليد إحياء هذه المناسبة لليوم السابع من أب/ أغسطس 1979، بعد أن دعا آية الله روح الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران إلى إحياء يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان واعتبار هذا اليوم مناسبة للتظاهر "دفاعاً عن القدس ومكانتها لدى المسلمين ورفضا للاحتلال الإسرائيلي والاستكبار العالمي"، بحسب تعبيره ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم القدس تقليداً سنويا تحييه الشعوب العربية.

وتعتبر معارضة إسرائيل ركيزة أساسية بالنسبة لإيران الشيعية التي تساند الفصائل الإسلامية المسلحة الفلسطينية واللبنانية المعارضة للسلام مع إسرائيل. وترفض إيران الاعتراف بإسرائيل.

وتحتلّ إسرائيل الضفّة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 1967.

وتأتي هذه المناسبة، في أجواء من التوتّر الشديد تعيشها المنطقة يتمثل بدوامة عنف بين اسرائيل والفلسطينيين في كلّ من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بما لا يقلّ عن 94 فلسطينيا و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.