إطلاق هيئة أوروبية جديدة لكرة القدم لإعطاء صوت للأندية الصغيرة

بقلم: يورونيوز

أُطلق الاثنين اتحاد الأندية الأوروبية (يونيون أوف يوروبيان كلوبز)، وهو هيئة جديدة قالت إنها تهدف لتمثيل أندية كرة القدم "الصغيرة والمتوسطة الحجم" في مجال تهيمن عليه النخبة الثرية.

تم إطلاق الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سيكون مقره، وقال إنه يعتزم "إعطاء صوت" لحوالي 1400 نادٍ محترف في أوروبا، والتي مع غيابها عن أي من المسابقات الثلاث للأندية التابعة للاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا)، ليس لديها أي تمثيل مناسب بين حوكمة الرياضة.

لا يزال هيكل المنظمة غامضًا لأنه لم يتم بعد تعيين فريق إداري أو نشر قوانينه. ومع ذلك، أوضح الاتحاد خلال إطلاقه أن 40 ناديًا من 25 دولة قد انضم إليه، في ظل حضور كريستال بالاس الانكليزي وأونيون سان جيلواز البلجيكي ولوكوموتيفا زغرب الكرواتي خلال إطلاقه.

وأضاف أنه يعتزم العمل إلى جانب رابطة الأندية الأوروبية النافذة، والتي تأسست العام 2008 وتضم أكثر من 300 عضو، وهي الهيئة الوحيدة الحالية لأندية القارة الممثلة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولم يعلّق ويفا أو الرابطة اللذان يديران معًا أكثر مسابقات الأندية ربحًا في أوروبا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، على إطلاق الهيئة الجديدة. ويملك الاتحاد الأوروبي والرابطة اتفاقًا مع الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن روزنامة المباريات الدولية ومدفوعات تعويضات الأندية للإفراج عن اللاعبين للواجب الدولي.