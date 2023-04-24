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فرنسا

مقتل امرأة بعدما علق معطفها في باب مترو بباريس

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صورة من الارشيف-مترو في باريس-فرنسا
صورة من الارشيف-مترو في باريس-فرنسا   -  Copyright  Thibault Camus/ AP
بقلم:  يورونيوز

قتلت امرأة في الأربعينات من العمر قبل يوم أمس في مترو باريس، بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار، على ما أفادت الأحد الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة "بعيد الساعة 16,00 في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها". وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجدداً. وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف" مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور".

المصادر الإضافية • ا ف ب

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