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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية والحزب الجمهوري يتهمه "بالانفصال عن الواقع"

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الرئيس الأمريكي جو بايدن في ألباكركي. 2022/11/03
الرئيس الأمريكي جو بايدن في ألباكركي. 2022/11/03   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

أعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024 عن الحزب الديمقراطي، ليصبح بعمر الثمانين أكبر مرشح يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض، وعلى الفور اتهم  الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي الحالي "بالانفصال عن الواقع".

 وكتب بايدن على تويتر ما يلي: "كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية. الدفاع عن حرياته الأساسية. أعتقد أن هذه لحظتنا. هذا سبب ترشيحي لإعادة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة. انضموا إلينا. فلننجز المهمة"، مرفقا تصريحاته بتسجيل فيديو.

واعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن "منفصل عن الواقع" بعد إعلان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاما، قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية"، محذّرة من أنه في حال فوزه "فإن التضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، ومعدلات الجريمة سترتفع، ومزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة (...) والعائلات الأميركية ستكون أسوأ حالا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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