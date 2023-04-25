شركة طيران بولندية تمنع صعود لاعبة تنس روسية على متن الطائرة

بقلم: يورونيوز

منعت شركة الطيران الوطنية البولندية الثلاثاء لاعبة كرة المضرب الروسية فيتاليا دياتشينكو من الصعود على متن إحدى طائراتها، معللة قرارها بالقيود التي فرضتها وارسو على تنقل المواطنين الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وزعمت دياتشينكو (32 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي أنها مُنعت من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البولندية من القاهرة إلى نيس عبر وارسو بسبب جنسيتها، مما أجبرها على التغيب عن دورة في فرنسا.

وأكدت شركة الخطوط الجوية البولندية في بيان أن "لا يمكنها قبول مواطن من الاتحاد الروسي على متن رحلتها".

وتشمل القيود المفروضة على حركة المواطنين الروس "معابر المطارات، بما يتعلق بمواطني الاتحاد الروسي المسافرين من خارج منطقة تأشيرات الدخول شنغن".

وفرضت وارسو، الداعمة الرئيسة لكييف، قيوداً على السفر في أيلول/سبتمبر الماضي كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وسائل اعلام بولندية عن دياتشينكو، المصنفة 250 عالمياً، قولها إنها "ظلت عالقة لمدة 18 ساعة في مطار القاهرة"، ولذا اضطرت للانسحاب من دورة لكرة المضرب في كورسيكا.