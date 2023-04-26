روسيا: نافالني يقول إنه قد يقضي عشرات السنين في السجن بتهمة التطرف

بقلم: يورونيوز

ندد زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني الأربعاء باتهامات بالتطرف موجهة له في وقت يستعد فريقه القانوني للدفاع عنه في قضية كبيرة جديدة رفعت بحقه.

وقال نافالني "رفعوا اتهامات سخيفة ضدي، أواجه بموجبها ما يصل إلى 35 سنة سجن" وفقاً لفرانس برس. وبحسب نافالني فإن الخطوة القضائية القادمة ضده ستكون السجن "المؤبد".

ويقضي نافالني، المحامي السابق الذي ذاع صيته حين تهكم على نخبة الرئيس فلاديمير بوتين وقال إن هناك فساداً واسع النطاق، أحكاماً بالسجن لمدة 11 عاماً ونصف العام بتهمتي الاحتيال وازدراء المحكمة، وهما تهمتان يقول إنهما ملفقتان لإسكاته.

زعيم المعارضة البالغ من العمر 46 عاماً مثل أمام محكمة في موسكو عبر رابط فيديو يوم الأربعاء في إطار قضية تتعلق بالتطرف مرتدياً سترة السجن السوداء وبدا هزيلاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها علناً منذ أن قال أنصاره في وقت سابق من الشهر الجاري إنه كان يعاني داخل السجن من آلام في المعدة ربما تكون ناتجة عن سم بطيء المفعول.

وأوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم منظمة نافالني كيرا يارميش قولها إن المحاكمة "قد تبدأ في وقت قريب جداً" نظراً لما قالت إنه حرص من الادعاء على "تحديد" وقت إطلاع دفاع نافالني على عناصر الملف المقدم ضده.