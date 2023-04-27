مقتل شخص بهجوم روسي على أوكرانيا.. قلق أوروبي من "التضليل الإعلامي" لموسكو على تويتر

بقلم: يورونيوز

يستمر القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني في أكثر من محور، ويتركّز في مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر، في محاولة من موسكو للسيطرة عليها.

وتزامنًا مع القتال في الميدان، تستمر موسكو بضرب الأهداف الأوكرانية، حيث قتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون.

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الجيش الأوكراني: روسيا تضرب مواقع على خط الجبهة في باخموت

قصفت القوات الروسية مدينة باخموت، التي أصبحت نقطة محورية في محاولات روسيا منذ شهور للسيطرة على إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في حين قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية إن القوات الأوكرانية تتدفق على المدينة قبل شن هجوم مضاد "حتمي".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير نشرته على موقع فيسبوك أن القتال محتدم في باخموت ومناطق قريبة منها.

وأضافت أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي فيما تعرضت 12 منطقة على الأقل لنيران القوات الروسية.

مسؤولة أوروبية رفيعة "لا تشعر بالارتياح" حيال تويتر بسبب التضليل الإعلامي الروسي

أعربت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية التي تدعم مسودة مشروع قانون حول حرية وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء عن شعورها "بعدم الارتياح أكثر فأكثر على تويتر" بسبب انتشار المعلومات المضللة الروسية على المنصة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت هذا الأسبوع أن 19 منصة وشبكة اجتماعية بينها تويتر ستخضع لتدقيق تنظيمي معزز بسبب انتشارها الواسع وضمها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت يوروفا للصحافيين إن الانزعاج المتزايد الذي تشعر به هو "شعور شخصي".

لكنها حذرت تويتر من قانون إشراف أوروبي جديد سيدخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس لمواجهة "الدعاية العدوانية الروسية غير المنظمة" على "النيوزفيد" الخاص به.

مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة جنوب أوكرانيا

قتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأعلن رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام أنه "قرابة الساعة الواحدة صباحا، سمع سكان ميكولاييف دوي أربعة انفجارات قوية".

وأضاف: "بات معروفًا الآن أن صاروخًا أصاب أحد الأبنية الشاهقة، بينما أصاب صاروخ آخر منزلًا خاصًا"، مشيرًا إلى أن الكهرباء انقطعت عن بعض المنازل في المدينة.

وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية "علمنا حتى الآن بإصابة 15 ومقتل شخص".

المركز الثقافي الروسي في قبرص تضرر بشدة جراء حريق

تسبّب حريق الأربعاء بأضرار جسيمة في المركز الثقافي الروسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا التي تستضيف آلاف الروس بالإضافة إلى لاجئين أوكرانيين، وفقاً لمصادر متطابقة عدة.

وقال المتحدث باسم رئيس فرق الإطفاء أندرياس كيتيس على تويتر: "المبنى بأكمله تعرض لأضرار جسيمة"، مضيفًا أنه "سيجري تحقيق في أسباب الحريق بالتعاون مع الشرطة، وإذا لزم الأمر مع أجهزة الدولة الأخرى".

وأرسلت خمس سيارات إطفاء إلى وسط نيقوسيا حوالي الساعة 13,45 بالتوقيت المحلي (10,45 بتوقيت غرينتش).

وقال شهود عيان إنهم رأوا أعمدة دخان ونيران تلتهم المبنى من الخارج. وقال آخرون إنهم سمعوا دوي انفجارات.