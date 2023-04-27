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لبنان

وزير الخارجية اللبناني خلال لقاء نظيره الإيراني: اتفاق طهران والرياض مهم للسلام في المنطقة

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عبد اللهيان وبو حبيب خلال لقاء سابق في كانون الثاني الماضي
عبد اللهيان وبو حبيب خلال لقاء سابق في كانون الثاني الماضي   -  Copyright  ANWAR AMRO/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "اتفاق طهران والرياض مهم للسلام في المنطقة".

وقال بو حبيب: "نتمنى أن يأتي الخير إلى بلدنا لبنان، بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وعدم الخلاف في المنطقة يُفيد لبنان".

وأكد الوزير اللبناني أن "عبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وهبة فيول، إلا أن وزارة الخارجية ليست تنفيذية، وسوف أنقل هذا العرض إلى المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

وشدد بوحبيب، على أنّ "هناك انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون النتيجة إيجابية، بعد الاتفاق السعودي الإيراني".

من جهته، شدّد عبد اللهيان على "أنّنا سندعم أيّ انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان، بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وندعو الجهات الأجنبية كافّة لدعم هذا الانتخاب اللبناني، من دون أي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني".

ولفت إلى "أنّنا تحدثنا بشأن التعاون الشامل مع لبنان، وأكدنا استعداد إيران لتعزيز العلاقات في كافة المجالات".

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